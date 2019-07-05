В столице Алжира проходят массовые антиправительственные протесты

Несколько тысяч алжирцев вышли в пятницу на улицы столицы, чтобы выразить недовольство правительством страны, сообщает Associated Press.

Акции приурочены к 57-й годовщине Дня провозглашения независимости Алжира.

В руках протестующие держат флаги Алжира и скандируют лозунги, среди которых - "Нет - военной диктатуре!", "Уходите, освободите Алжир!"

Участники демонстраций выражают недовольство недавними арестами оппозиционных активистов, а также требуют кардинальных изменений политической системы страны и активной борьбы с коррупцией.

Власти для обеспечения порядка мобилизовали "необычайно большое количество полицейских", отмечает агентство.

По информации ряда франкоязычных СМИ, полиция уже задержала несколько десятков участников акций протеста.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы считают такие перемены в руководстве Алжира недостаточными и потому продолжают протесты.