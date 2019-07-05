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Дальнее зарубежье 05.07.2019 20:11

В столице Алжира проходят массовые антиправительственные протесты

Несколько тысяч алжирцев вышли в пятницу на улицы столицы, чтобы выразить недовольство правительством страны, сообщает Associated Press.

Акции приурочены к 57-й годовщине Дня провозглашения независимости Алжира.

В руках протестующие держат флаги Алжира и скандируют лозунги, среди которых - "Нет - военной диктатуре!", "Уходите, освободите Алжир!"

Участники демонстраций выражают недовольство недавними арестами оппозиционных активистов, а также требуют кардинальных изменений политической системы страны и активной борьбы с коррупцией.

Власти для обеспечения порядка мобилизовали "необычайно большое количество полицейских", отмечает агентство.

По информации ряда франкоязычных СМИ, полиция уже задержала несколько десятков участников акций протеста.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы считают такие перемены в руководстве Алжира недостаточными и потому продолжают протесты.

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Тэги: АЛЖИР, СТОЛИЦА, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]