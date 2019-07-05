Российские садоводы предлагают запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году, ввести квоты или повысить ввозные пошлины

Российские садоводы предлагают ограничить импорт фруктов в РФ.
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает импортировать фрукты в Россию только во II квартале и увеличить ввозные пошлины на них. Союз "Садоводы Кубани" предлагает снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% и ввести тарифные квоты на яблоки, которые поставляются в Россию из третьих стран и ввозятся на основе прогнозного баланса спроса и предложения.
Письмо с просьбой рассмотреть запрет импорта фруктов в III, IV и I кварталах Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила вице-премьеру Алексею Гордееву.
"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в III и IV кварталах и I квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - говорится в письме (копия документа есть у "Интерфакса").
Об этой инициативе также рассказал журналистам генеральный директор ООО "Сад-гигант Ингушетия" Замир Балкизов ("Сад-гигант" - крупный российский производитель яблок).
"Мы обращались к вице-премьеру с просьбой: на период продажи летних сортов, косточковых воздержаться от их ввоза. В России достаточно хорошие яблоки, достаточно косточковых", - сказал Балкизов.
"Россия сейчас является самым крупным в мире импортером яблок. Больше всего в Россию ввозят и ввозят из тех стран, откуда не должны были ввозить: с Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию", - добавил он.
Он ожидает, что совещание по этому вопросу состоится через месяц.
"Несмотря на действующие меры ограничения импорта садовой продукции из ряда стран, сложилась критическая ситуация, когда в период начиная с момента сбора урожая и вплоть до конца года в страну массово начинают ввозить импортные фрукты по очень низким ценам из Молдавии, Сербии, а также через Белоруссию в порядке реэкспорта", - говорится в письме Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья.
В этих странах нет достаточных мощностей для длительного хранения фруктов, и производители вынуждены "сбрасывать" в этот период продукцию по минимальным ценам, что сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации, отмечается в документе. Острый дефицит площадей для хранения плодовых есть и в России. Нехватка мощностей приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в период после сбора урожая, когда на рынок активно поступает дешевая импортная продукция. "Это ведет к недополучению прибыли, к "балансированию" садоводов на грани рентабельности, а соответственно и низкой инвестиционной привлекательностью отрасли и снижению темпов ее развития", - считают в ассоциации.
Садоводы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов "крайне обеспокоены" решением правительства продлить льготный режим на поставки в РФ фруктов из Молдавии до конца 2019 года, говорится в письме, которое союз "Садоводы Кубани" направил Гордееву (копия также есть у "Интерфакса"). "При этом нельзя исключить наличие в поставляемой молдавскими предприятиями на российский рынок плодов, произведенных на Украине и в Польше", - отмечается в письме.
Представитель Гордеева сообщил, что в секретариате вице-премьера пока не получали этих писем.
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