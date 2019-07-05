Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, к югу от Багдада, включен в пятницу в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают французские СМИ.
Комитет организации принял такое решение в ходе 43-ей сессии в Баку.
"Что представляет собой список всемирного наследия без Вавилона? Как рассказывать историю человечества без самой первой главы - Вавилона?", - сказал представитель Ирака при ЮНЕСКО перед голосованием.
СМИ отмечают, что Ирак в течение практически трех десятилетий прилагал усилия, чтобы Вавилон был внесен в список ЮНЕСКО.
Вавилон, расположенный в 90 км к югу от Багдада, был столицей двух выдающихся царей древности - Хаммурапи (1793-1750 до н.э.), который ввел один из самых первых в мире свод законов, и Навуходоносора (605-562 до н.э.), создавшего Висячие сады Вавилона, считающиеся одним из семи чудес Света.
Объявленный археологическим памятником в 1935 году, город стал частично доступен благодаря проведенным раскопкам. Но большая часть древнего Вавилона все еще скрыта под землей.
Еще несколько лет назад в ЮНЕСКО отмечали, что строительство нового дворца для бывшего президента Ирака Саддама Хусейна "нанесло громадный ущерб этому историческому памятнику". Позднее в ходе войны 2003 года объект также серьезно пострадал. Экспонаты музеев Навуходоносора и Хаммурапи, ценности Вавилонской библиотеки и архива были разворованы или уничтожены.
С апреля 2003 года по декабрь 2004 года Вавилон служил лагерем многонациональных сил в Ираке. В эти годы американских военных критиковали за то, что они строили военную базу прямо на месте Вавилона, нанеся археологическим памятникам непоправимый ущерб.
Затем территория, на которой находился Вавилон, была возвращена в ведение Государственного совета по древностям и культурному наследию.
Азербайджан проводит всестороннюю работу для восстановления территориальной целостности - Алиев
Азербайджан продолжит сотрудничество с США в сфере борьбы с терроризмом
Азербайджан надеется на усилия США в карабахском урегулировании - Шарифов
Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ - СМИ
Brent дорожает на опасениях усиления ближневосточного конфликта, WTI остается в минусе
Азербайджан и Китай договорились об экспедиции контейнерных поездов по ТМТМ
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Индия увеличит бюджетные расходы, смягчит ограничения для зарубежного бизнеса
Премьеры РФ и Узбекистана обсудят на встрече в Москве 10 июля расширение торгового сотрудничества
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США