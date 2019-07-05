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ТЭК 05.07.2019 19:22

Brent дорожает на опасениях усиления ближневосточного конфликта, WTI остается в минусе

Brent демонстрирует уверенный подъем на торгах в пятницу, WTI продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара США после публикации сильных статданных по американскому рынку труда.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в пятницу составила $63,89 за баррель, что на $0,59 (0,93%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,27 (0,47%) - до $57,07 за баррель.

Аналитик Julius Baer Карстен Менке отмечает, что рост стоимости Brent в пятницу связан с тем, что трейдеры включают в цену контрактов премию за риск, связанный с ситуацией вокруг задержанного Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Как сообщалось, танкер, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию в нарушение европейских санкций, был задержан накануне, и от иранских чиновников поступили призывы захватывать в ответ британские танкеры.

"Иран, вероятно, пытается дразнить отдельные страны за их роль "защитников Ближнего Востока", и это говорит, что страна не готова принять то, что ей подается", - говорит Менке.

Статданные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, оказались существенно сильнее прогнозов.

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, сообщило в пятницу Минтруда. Результат превзошел все ожидания: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года на фоне общего увеличения численности занятого населения.

В целом, быстрый рост занятости является благоприятным фактором для нефтяного рынка, поскольку говорит в пользу увеличения экономического подъема и, соответственно, спроса на нефть. Однако в данном случае, сильный отчет ослабил ожидания снижения базовой процентной ставки Федрезервом, что привело к укреплению доллара США, пишет Dow Jones.

Укрепление американской валюты считается негативным фактором для нефти и других видов сырья, стоимость которых определяется в долларах.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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