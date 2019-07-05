Премьеры РФ и Узбекистана обсудят на встрече в Москве 10 июля расширение торгового сотрудничества

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведёт переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в следующую среду в Москве, сообщил департамент пресс-службы и информации российского правительства.

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся 30 мая первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня Арипов вместе с вице-премьером РФ Максимом Акимовым посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу, а также офис российского IT-холдинга "Mail.ru Group", сообщила пресс-служба.

"Затем премьер-министр Узбекистана и вице-премьер РФ Ольга Голодец откроют после реставрации павильон "Узбекская ССР" на территории Всероссийского выставочного центра", - говорится в сообщении.