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СНГ 05.07.2019 21:20

Премьеры РФ и Узбекистана обсудят на встрече в Москве 10 июля расширение торгового сотрудничества

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведёт переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в следующую среду в Москве, сообщил департамент пресс-службы и информации российского правительства.

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся 30 мая первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня Арипов вместе с вице-премьером РФ Максимом Акимовым посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу, а также офис российского IT-холдинга "Mail.ru Group", сообщила пресс-служба.

"Затем премьер-министр Узбекистана и вице-премьер РФ Ольга Голодец откроют после реставрации павильон "Узбекская ССР" на территории Всероссийского выставочного центра", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]