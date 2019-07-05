Индия увеличит бюджетные расходы, смягчит ограничения для зарубежного бизнеса

Индия планирует увеличить бюджетные расходы, а также принять меры для привлечения зарубежного бизнеса, чтобы поддержать застопорившийся экономический подъем.

Бюджетные расходы в текущем финансовом году, стартовавшем 1 апреля 2019 года, повысятся на 13% - до $410 млрд, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхарама, представившая в пятницу бюджетный план в индийском парламенте.

Согласно бюджетному плану, дефицит бюджета Индии в этом году составит 3,3% ВВП.

Власти страны ослабят ограничения для зарубежного бизнеса в розничной торговле, страховании, медиа и авиации, сообщила Ситхарама.

Кроме того, будут снижены налоги для компаний жилищного строительства и малого бизнеса, а налоги для состоятельных граждан и пошлины на некоторые виды импорта повышены.

Индийское правительство также планирует привлечь порядка $15 млрд за счет продажи долей в госкомпаниях, сообщает Dow Jones.

"Мы запускаем процесс создания новой Индии, - заявила Ситхарама. - Я уверена, мы сможем достичь наших целей".

ВВП Индии вырос на 6,8% в минувшем фингоду, завершившемся в марте, темпы подъема стали минимальными с 2013 года.

Индийский центробанк трижды снизил ключевую процентную ставку в этом году, однако эти действия пока не привели к росту объемов кредитования, поскольку местные финкомпании по-прежнему страдают от огромного объема "плохих" кредитов.

Согласно прогнозу правительства, в текущем фингоду темпы экономического роста составят около 7%. Эксперты отмечают, однако, что Индии, население которой составляет порядка 1,3 млрд человек, необходим подъем экономики на 8% или более в год, чтобы увеличивать число рабочих мест.