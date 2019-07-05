США запросили экстренную встречу МАГАТЭ по Ирану

США запросили внеочередную встречу совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последние данные организации по иранской ядерной программе, сообщает постпредство США при международных организациях в Вене.
"Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последний, вызывающий обеспокоенность, доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима", - говорится в сообщении.
О том, когда может состояться заседание, в нем не говорится.
Тегеран 8 мая текущего года объявил, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.
В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.
INSTEX - специальный финансовый механизм, разработанный Европой для реализации сделок с Ираном в условиях санкций США.
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