Азербайджан надеется на усилия США в карабахском урегулировании - Шарифов

Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.
"Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в освобождении оккупированных в результате агрессии Армении территорий Азербайджана, возвращении вынужденных переселенцев и беженцев на родные земли и справедливом и мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал Шарифов на дипломатическом приеме по случаю 243 годовщины независимости США.
Министр также отметил, что Азербайджан и США активно сотрудничают в экономической сфере.
"Товарооборот между Азербайджаном и США по итогам прошлого года составили $860 млн. $530 млн из них составляет экспорт США, $330 млн сформировано за счет импорта в нашу страну. В целом прямые инвестиции США в Азербайджан составили $13,6 млрд. В свою очередь объем портфельных инвестиций Азербайджана в США составили $8,2 млрд", - сказал Шарифов.
Ф. Исазаде
Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ - СМИ
Brent дорожает на опасениях усиления ближневосточного конфликта, WTI остается в минусе
Азербайджан и Китай договорились об экспедиции контейнерных поездов по ТМТМ
Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли около 200 религиозных книг в Баку
Рекордное количество туристов посетило Стамбул с начала года
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Индия увеличит бюджетные расходы, смягчит ограничения для зарубежного бизнеса
Премьеры РФ и Узбекистана обсудят на встрече в Москве 10 июля расширение торгового сотрудничества
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США