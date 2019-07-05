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Карабахский конфликт 05.07.2019 20:33

Азербайджан надеется на усилия США в карабахском урегулировании - Шарифов

Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в освобождении оккупированных в результате агрессии Армении территорий Азербайджана, возвращении вынужденных переселенцев и беженцев на родные земли и справедливом и мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал Шарифов на дипломатическом приеме по случаю 243 годовщины независимости США.

Министр также отметил, что Азербайджан и США активно сотрудничают в экономической сфере.

"Товарооборот между Азербайджаном и США по итогам прошлого года составили $860 млн. $530 млн из них составляет экспорт США, $330 млн сформировано за счет импорта в нашу страну. В целом прямые инвестиции США в Азербайджан составили $13,6 млрд. В свою очередь объем портфельных инвестиций Азербайджана в США составили $8,2 млрд", - сказал Шарифов.

Ф. Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]