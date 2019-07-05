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Дальнее зарубежье 05.07.2019 22:30

Суд в Гибралтаре санкционировал задержание шедшего в Сирию танкера еще на две недели

Верховный суд Гибралтара позволил властям этой британской заморской территории задержать направлявшийся в Сирию танкер Grace 1 еще на 14 дней, сообщает в пятницу правительство Гибралтара в Twitter.

"Генеральный прокурор Гибралтара получил распоряжение Верховного суда Гибралтара, продляющее задержание Grace 1 на 14 дней", - сообщает правительство Гибралтар.

Действующие правила позволяют властям Гибралтара задерживать суда на 72 часа, для продления этого срока требуется решение суда.

Суд решил санкционировать дальнее задержание, так как у него есть веские причины полагать, что это необходимо для соблюдения санкций ЕС по Сирии, отмечает правительство Гибралтара.

Танкер, по данным газеты Gibraltar Chronicle, поставлен на якорь, полиция и таможня проводят на нем следственные действия.

Членов экипажа опрашивают в качестве свидетелей, отмечает газета. Экипаж танкера состоит из 28 человек, в основном граждан Индии. Также в их числе есть граждане Украины и Пакистана.

Накануне стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, и это является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственному усмотрению.

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Тэги: ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]