Суд в Гибралтаре санкционировал задержание шедшего в Сирию танкера еще на две недели

Верховный суд Гибралтара позволил властям этой британской заморской территории задержать направлявшийся в Сирию танкер Grace 1 еще на 14 дней, сообщает в пятницу правительство Гибралтара в Twitter.
"Генеральный прокурор Гибралтара получил распоряжение Верховного суда Гибралтара, продляющее задержание Grace 1 на 14 дней", - сообщает правительство Гибралтар.
Действующие правила позволяют властям Гибралтара задерживать суда на 72 часа, для продления этого срока требуется решение суда.
Суд решил санкционировать дальнее задержание, так как у него есть веские причины полагать, что это необходимо для соблюдения санкций ЕС по Сирии, отмечает правительство Гибралтара.
Танкер, по данным газеты Gibraltar Chronicle, поставлен на якорь, полиция и таможня проводят на нем следственные действия.
Членов экипажа опрашивают в качестве свидетелей, отмечает газета. Экипаж танкера состоит из 28 человек, в основном граждан Индии. Также в их числе есть граждане Украины и Пакистана.
Накануне стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, и это является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.
В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.
Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственному усмотрению.
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Президент Азербайджана принял итальянскую делегацию
Азербайджан проводит всестороннюю работу для восстановления территориальной целостности - Алиев
ФРС готова действовать для поддержки экономики, видит негативные последствия торговых споров - доклад
Российские садоводы предлагают запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году, ввести квоты или повысить ввозные пошлины
Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ - СМИ
Шесть граждан Азербайджана пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Воронежем
Азербайджанский таможенник за получение взятки освобожден от занимаемой должности
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в одной из частей ВС Азербайджана
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США