Суд в Гибралтаре санкционировал задержание шедшего в Сирию танкера еще на две недели

Верховный суд Гибралтара позволил властям этой британской заморской территории задержать направлявшийся в Сирию танкер Grace 1 еще на 14 дней, сообщает в пятницу правительство Гибралтара в Twitter.

"Генеральный прокурор Гибралтара получил распоряжение Верховного суда Гибралтара, продляющее задержание Grace 1 на 14 дней", - сообщает правительство Гибралтар.

Действующие правила позволяют властям Гибралтара задерживать суда на 72 часа, для продления этого срока требуется решение суда.

Суд решил санкционировать дальнее задержание, так как у него есть веские причины полагать, что это необходимо для соблюдения санкций ЕС по Сирии, отмечает правительство Гибралтара.

Танкер, по данным газеты Gibraltar Chronicle, поставлен на якорь, полиция и таможня проводят на нем следственные действия.

Членов экипажа опрашивают в качестве свидетелей, отмечает газета. Экипаж танкера состоит из 28 человек, в основном граждан Индии. Также в их числе есть граждане Украины и Пакистана.

Накануне стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, и это является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственному усмотрению.