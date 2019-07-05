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Внешняя политика 05.07.2019 20:59

Азербайджан продолжит сотрудничество с США в сфере борьбы с терроризмом

Азербайджан заявляет о своей готовности сотрудничать с США в сфере борьбы с терроризмом, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Азербайджан активно поддерживает международные антитеррористические мероприятия США. Мы заявляем, что намерены продолжать это сотрудничество с США", - сказал Шарифов на дипломатическом приеме по случаю 243 годовщины независимости США.

Ф. Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]