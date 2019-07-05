Азербайджан продолжит сотрудничество с США в сфере борьбы с терроризмом

Азербайджан заявляет о своей готовности сотрудничать с США в сфере борьбы с терроризмом, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Азербайджан активно поддерживает международные антитеррористические мероприятия США. Мы заявляем, что намерены продолжать это сотрудничество с США", - сказал Шарифов на дипломатическом приеме по случаю 243 годовщины независимости США.

Ф. Исазаде