Совет ЕС по иностранным делам обсудит 15 июля позицию Ирана по СВПД

Совет ЕС по иностранным делам опубликовал в пятницу предварительную повестку своего заседания 15 июля, которая предусматривает, в частности, обсуждение развития последних событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Совещание глав МИД стран ЕС, как обычно, начнется с обзора актуальных международных вопросов. Как ожидается, на этот раз это могут быть обсуждения обстановки в Судане, Эфиопии и Венесуэле.

Кроме того, планируется сообщение высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини о саммите Евросоюз-Украина 8 июля и о министерской встрече ЕС - G5 Сахель.

Министры иностранных дел ЕС обсудят на этом заседании Иран в свете развития последних событий вокруг СВПД. Согласно проекту повестки Совета ЕС, дискуссия будет связана с итогами заседания в Вене 28 июня совместной комиссии СВПД и с недавним объявлением Тегерана о том, что Иран прекращает соблюдать положения СВПД.

Совет ЕС обсудит ситуацию в Ираке и примет соответствующее постановление с учетом интенсификации напряженности в регионе.

Будет рассмотрено положение в Центральноафриканской Республике. Совет ЕС обсудит средства по еще большему усилению поддержки Евросоюза этой стране, принимая во внимание рост насилия в ней. Как ожидается, Могерини посетит столицу ЦАР Банги до заседания совета и доложит министрам о своем визите.

Во время рабочего обеда главы МИД ЕС пообщаются с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску.

Совет ЕС примет ряд постановлений без обсуждения, в частности, заключения о приоритетах ЕС в ООН и на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.