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Регион 05.07.2019 22:55

Совет ЕС по иностранным делам обсудит 15 июля позицию Ирана по СВПД

Совет ЕС по иностранным делам опубликовал в пятницу предварительную повестку своего заседания 15 июля, которая предусматривает, в частности, обсуждение развития последних событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Совещание глав МИД стран ЕС, как обычно, начнется с обзора актуальных международных вопросов. Как ожидается, на этот раз это могут быть обсуждения обстановки в Судане, Эфиопии и Венесуэле.

Кроме того, планируется сообщение высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини о саммите Евросоюз-Украина 8 июля и о министерской встрече ЕС - G5 Сахель.

Министры иностранных дел ЕС обсудят на этом заседании Иран в свете развития последних событий вокруг СВПД. Согласно проекту повестки Совета ЕС, дискуссия будет связана с итогами заседания в Вене 28 июня совместной комиссии СВПД и с недавним объявлением Тегерана о том, что Иран прекращает соблюдать положения СВПД.

Совет ЕС обсудит ситуацию в Ираке и примет соответствующее постановление с учетом интенсификации напряженности в регионе.

Будет рассмотрено положение в Центральноафриканской Республике. Совет ЕС обсудит средства по еще большему усилению поддержки Евросоюза этой стране, принимая во внимание рост насилия в ней. Как ожидается, Могерини посетит столицу ЦАР Банги до заседания совета и доложит министрам о своем визите.

Во время рабочего обеда главы МИД ЕС пообщаются с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску.

Совет ЕС примет ряд постановлений без обсуждения, в частности, заключения о приоритетах ЕС в ООН и на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]