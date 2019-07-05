ФРС готова действовать для поддержки экономики, видит негативные последствия торговых споров - доклад

Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что открыта к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема.
"Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании отметил возросшую неопределенность в отношении прогнозов как для мировой, так и для американской экономики. В свете этой неопределенности, а также сдержанного инфляционного давления, FOMC будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня в 2%", - говорится в полугодовом докладе о денежно-кредитной политике, обнародованном Федрезервом в пятницу.
Председатель ФРС Джером Пауэлл представит этот доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США 10 июля в 17:00 мск, а днем позже в это же время - в банковском комитете Сената.
В докладе Федрезерва отмечается, что темпы экономического подъема в США замедлились во втором квартале 2019 года.
"Данные за второй квартал указывают на замедление роста ВВП, несмотря на ускорение темпов увеличения потребительских расходов, поскольку вклад капиталовложений бизнеса в повышение ВВП ослаб, а показателей экспорта и заказов стал отрицательным", - говорится в докладе.
В Федрезерве признают, что инфляция в США остается ниже целевого уровня, однако по-прежнему считают, что это связано с "влиянием временных факторов".
Кроме того, в докладе ФРС подчеркиваются негативные последствия ухудшения ситуации в мировой торговле.
"Во-первых, введение новых пошлин привело к снижению объемов импорта и экспорта как в США, так и по всему миру, в то время как неопределенность в отношении торговой политики, вероятно, вынуждает компании откладывать принятие решений об инвестициях и сокращать капиталовложения", - отмечают в Федрезерве.
"Во-вторых, спад глобальных продаж технологических продуктов ограничил торговлю и производственную активность, особенно в азиатских emerging markets", - говорится в докладе.
ФРС приводит результаты исследований, показывающих, что именно американские импортеры несут наибольшую нагрузку в связи с введением новых пошлин. Согласно этим исследованиям, введение пошлин сократило объем американского импорта примерно на $70 млрд.
Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых по итогам заседания 18-19 июня. При этом, стало известно, что 8 из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.
Полугодовой доклад был подготовлен до публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось.
Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, сообщило в пятницу министерство труда страны. Результат превзошел все ожидания: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.
Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года на фоне общего увеличения численности занятого населения.
По данным CME, до публикации июньского отчета по американскому рынку труда трейдеры были уверены в том, что Федрезерв снизит ставку на заседании 30-31 июля, и вопрос заключался только в степени снижения.
Примерно четверть трейдеров полагали, что ФРС может уменьшить ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании - до 1,75-2% с текущих 2,25-2,5%.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, после публикации статданных трейдеры все еще рассчитывают на снижение ставки, однако не более чем на 0,25 п.п.
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