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Карабахский конфликт 05.07.2019 21:46

Азербайджан проводит всестороннюю работу для восстановления территориальной целостности - Алиев

Восстановление территориальной целостности Азербайджана является основной целью, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В начале 1990-х годов в результате политики, проводимой Арменией, наши территории оказались под оккупацией. Наша основная цель – это восстановление территориальной целостности. Для этого ведутся работы как в политико-дипломатической сфере, так и военной сфере», - сказал Алиев в пятницу на открытии в Пираллахинском районе Баку жилого комплекса для вынужденных переселенцев.

По его словам, Азербайджан проделал большую работу в сфере военного строительства.

«Результатом этого является освобождение в 2016 году (в апреле – ИФ) части оккупированных территорий», - добавил Алиев.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]