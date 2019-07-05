Азербайджан проводит всестороннюю работу для восстановления территориальной целостности - Алиев

Восстановление территориальной целостности Азербайджана является основной целью, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«В начале 1990-х годов в результате политики, проводимой Арменией, наши территории оказались под оккупацией. Наша основная цель – это восстановление территориальной целостности. Для этого ведутся работы как в политико-дипломатической сфере, так и военной сфере», - сказал Алиев в пятницу на открытии в Пираллахинском районе Баку жилого комплекса для вынужденных переселенцев.
По его словам, Азербайджан проделал большую работу в сфере военного строительства.
«Результатом этого является освобождение в 2016 году (в апреле – ИФ) части оккупированных территорий», - добавил Алиев.
А.Мамедов
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