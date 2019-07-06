Мутко после наводнения в Иркутской области потребовал пересмотреть генпланы городов

Зампред правительства РФ Виталий Мутко потребовал пересмотреть генпланы населенных пунктов, чтобы впредь им не угрожало наводнение.
"Во всех генпланах городов и поселков должны быть зоны подтопления - в них мы не можем строить жилье. Скорректируйте все генпланы", - сказал зампред правительства РФ Виталий Мутко в субботу в Тулуне.
Он также пояснил, что жителям затопленного Тулуна власти предложат сразу несколько вариантов домостроения, по которым будут возведено новое жилье взамен утраченного.
Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, ее возглавил Мутко.
С 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,2 тыс. жилых домов, в которых проживали 32,95 тыс. человек, в том числе 7,87 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 10,2 тыс. приусадебных участков. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск, где сейчас идут восстановительные работы.
В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд руб.
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