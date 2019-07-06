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Дальнее зарубежье 06.07.2019 10:50

Второе мощное землетрясение за неделю произошло в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в американском штате Калифорния, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Изначально Геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,9.

Землетрясение произошло в 20:19 по местному времени примерно в 240 км от Лос-Анджелеса.

Местные власти сообщают, что повреждены здания, но серьезного ущерба нет. По информации начальника пожарной службы округа Керн Дэвида Уитта, многие жители штата вызывали скорую помощь после землетрясения, но жертв или тяжелых травм нет.

Ранее на этой неделе в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино, а подземные толчки можно было ощутить в Лас-Вегасе и в Лос-Анджелесе.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]