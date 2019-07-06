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СНГ 06.07.2019 11:55

Около 18,5 млрд рублей необходимо на восстановление после наводнения Иркутской области - Мутко

Затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области могут составить порядка 18,5 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу зампред правительства РФ Виталий Мутко.

"Пока точно сложно оценить. На социальную и инженерную инфраструктуру может понадобиться около 8,5 млрд рублей. На обеспечение жильем, думаю, до 10 млрд рублей", - сказал Мутко по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Мутко также пояснил, что правительство на следующей неделе определит план действий по обеспечению жильем пострадавших при наводнении в Иркутской области.

"Ко вторнику (9 июля - ИФ) у нас будет план, как мы будем делать капремонт в пострадавших домах или финансировать новое строительство жилья. Механизм (обеспечения жильем - ИФ) также будет определен", - сказал Мутко.

Он уточнил, что жилья лишились около 3,5 тыс. семей.

"Мы дадим возможность пострадавшим воспользоваться жилищным сертификатом и переехать в другой район в Иркутской области. Тем, кто захочет остаться, будет построено жилье. Мы выберем для этого 3-4 компании, занимающиеся деревянным домостроением", - сказал Мутко.

Он уточнил, что жителям построят жилье по площади не ниже "социальной нормы". При этом, по словам зампреда, к среде (10 июля - ИФ) власти определятся с местами для строительства жилья. Они, как добавил Мутко, будут вне зоны затопления.

"Проект постановления правительства по сертификатам будет готов на следующей неделе, мы дадим право региону выдавать их", - пояснил Мутко.

Ранее сообщалось, что с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ПАВОДОК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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