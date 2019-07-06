В войсковой части ВС Азербайджана разорвался снаряд, погибли военнослужащие - Минобороны

В одной из воинских частей Вооруженных сил Азербайджана произошел несчастный случай, приведшее к гибели двух военнослужащих сообщает министерство обороны.

"Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв. В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен",- отмечается в сообщении министерства.

По данному факту проводится расследование.

Б.Рустамбеков