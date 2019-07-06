Трамп проведет встречу с эмиром Катара 9 июля - СМИ

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани отправится в Вашингтон на следующей неделе, где, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в субботу местные СМИ.

Встреча запланирована на 9 июля.

Ожидается, что Трамп и эмир обменяются взглядами на ситуацию в регионе, а также на международные события.

В июне Белый дом сообщал, что в ходе визита стороны будут обсуждать тему противодействия терроризму, вопросы безопасности и проблемы экономики.