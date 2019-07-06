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Дальнее зарубежье 06.07.2019 12:28

Трамп проведет встречу с эмиром Катара 9 июля - СМИ

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани отправится в Вашингтон на следующей неделе, где, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в субботу местные СМИ.

Встреча запланирована на 9 июля.

Ожидается, что Трамп и эмир обменяются взглядами на ситуацию в регионе, а также на международные события.

В июне Белый дом сообщал, что в ходе визита стороны будут обсуждать тему противодействия терроризму, вопросы безопасности и проблемы экономики.

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Тэги: КАТАР, США, РУКОВОДСТВО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]