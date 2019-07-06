Большинство избирателей готово поддержать правую оппозицию Греции на выборах - опрос

Большинство граждан Греции на предстоящих в воскресенье, 7 июля, парламентских выборах готовы поддержать оппозиционную партию "Новая демократия", написала в субботу газета "Катимерини" со ссылкой на данные опроса общественного мнения.

По ее данным, за консервативную партию во главе с Кириакосом Мицотакисом готовы отдать голоса около 36% избирателей, в то время как правящую "Сиризу", которую возглавляет премьер Алексис Ципрас - порядка 28%.

7% заявили о поддержке левоцентристского "Движения за перемены", созданного в марте 2018 года, 5% - компартии, 4% - националистической партии Греции "Новая заря", по 3% хотят проголосовать за партию бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса и партию "Греческий выбор", считающуюся сторонницей тесных связей с Россией.

Если "Новая демократия" в реальности получит такую поддержку избирателей, она сможет получить порядка 155 мест в парламенте из 300. Лидер партии Мицотакис заявил, что у него уже есть готовое правительство.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. избирателей.

Выборы запланированы на воскресенье, 7 июля. Они пройдут в стране досрочно в связи с поражением партии "Сириза" на майских выборах в Европарламент.