Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.07.2019 12:50

Большинство избирателей готово поддержать правую оппозицию Греции на выборах - опрос

Большинство граждан Греции на предстоящих в воскресенье, 7 июля, парламентских выборах готовы поддержать оппозиционную партию "Новая демократия", написала в субботу газета "Катимерини" со ссылкой на данные опроса общественного мнения.

По ее данным, за консервативную партию во главе с Кириакосом Мицотакисом готовы отдать голоса около 36% избирателей, в то время как правящую "Сиризу", которую возглавляет премьер Алексис Ципрас - порядка 28%.

7% заявили о поддержке левоцентристского "Движения за перемены", созданного в марте 2018 года, 5% - компартии, 4% - националистической партии Греции "Новая заря", по 3% хотят проголосовать за партию бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса и партию "Греческий выбор", считающуюся сторонницей тесных связей с Россией.

Если "Новая демократия" в реальности получит такую поддержку избирателей, она сможет получить порядка 155 мест в парламенте из 300. Лидер партии Мицотакис заявил, что у него уже есть готовое правительство.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. избирателей.

Выборы запланированы на воскресенье, 7 июля. Они пройдут в стране досрочно в связи с поражением партии "Сириза" на майских выборах в Европарламент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


Похожие новости


Премьер Греции намерен организовать досрочные выборы в парламент Президент Греции назначил парламентские выборы на 20 сентября Внеочередные выборы парламента Греции назначены на 20 сентября - СМИ Экс-премьер Ципрас опережает соперников в преддверии выборов в Греции - опрос Премьер-министр Греции признал поражение на выборах СИРИЗА лидирует по популярности среди греческих избирателей - опросы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]