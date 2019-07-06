Президент Азербайджана принял итальянскую делегацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу итальянскую делегацию, возглавляемую президентом региона Венето Лукой Дзая, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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Число пропавших без вести пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 11 человек
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Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
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