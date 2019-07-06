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Карабахский конфликт 06.07.2019 13:29

Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров

Официальный Баку ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по карабахскому урегулированию.

«Азербайджан, стараясь содействовать мирному урегулированию конфликта и занимая активную позицию в переговорном процессе посредством ОБСЕ, ожидает от мирового сообщества принудительных мер по отказу Армении от каких-либо действий по укреплению результатов незаконной оккупации территорий Азербайджана и выполнения резолюций Совбеза ООН, требующие незамедлительного освобождения захваченных территорий», - заявил минитр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступая на 14-ом саммите «Тихоокеанского альянса» (ТОА - Pacific Alliance) в Перу.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Азербайджана ЭМамедъяров примет участие в 14-ом саммите «Тихоокеанского альянса» в Перу.

Саммит проходил 5-6 июля в столице Перу городе Лиме. В саммите принимали участие главы государств членов TOA (Мексика, Колумбия, Перу, Чили) и официальные представители стран наблюдателей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, РЕЗОЛЮЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]