Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров

Официальный Баку ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по карабахскому урегулированию.

«Азербайджан, стараясь содействовать мирному урегулированию конфликта и занимая активную позицию в переговорном процессе посредством ОБСЕ, ожидает от мирового сообщества принудительных мер по отказу Армении от каких-либо действий по укреплению результатов незаконной оккупации территорий Азербайджана и выполнения резолюций Совбеза ООН, требующие незамедлительного освобождения захваченных территорий», - заявил минитр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступая на 14-ом саммите «Тихоокеанского альянса» (ТОА - Pacific Alliance) в Перу.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Азербайджана ЭМамедъяров примет участие в 14-ом саммите «Тихоокеанского альянса» в Перу.

Саммит проходил 5-6 июля в столице Перу городе Лиме. В саммите принимали участие главы государств членов TOA (Мексика, Колумбия, Перу, Чили) и официальные представители стран наблюдателей.

Б.Рустамбеков