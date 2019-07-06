Представители стран БРИКС высказались за скорейшее создание Конституционного комитета Сирии

Спецпредставители по Ближнему Востоку и Северной Африке по итогам консультаций в МИД Бразилии подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, выразив убежденность в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

Текст совместного заявления по итогам консультаций распространил в субботу МИД РФ.

"Они также подтвердили свою приверженность содействию политическому процессу, ведомому сирийцами и принадлежащему самим сирийцам при поддержке со стороны ООН и в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности ООН, результатом которого должны стать конституционная реформа и свободные и честные выборы", - говорится в документе.

Участники консультаций высказались в поддержку скорейшего создания Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и приветствовали в этой связи усилия спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Приветствуя Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, они выразили глубокую озабоченность ростом насилия в этом районе, продолжающимися нападениями террористических групп, и призвали все стороны к имплементации Меморандума по Идлибу в полном объеме, включая соблюдение режима устойчивого прекращения огня и беспрепятственное обеспечение гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Кроме того, спецпредставители подчеркнули важность постконфликтной реконструкции и восстановления Сирии: "такое обязательство создаст условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также обеспечит почву для достижения устойчивого и прочного мира".

Спецпредставители также выразили серьезную озабоченность в связи с политической и гуманитарной ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Ливии.

"Они настоятельно призвали все стороны немедленно прекратить любые боевые действия, дабы избежать эскалации насилия, и сотрудничать со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гассаном Саляме, Комитетом высокого уровня Афросоюза по Ливии и соответствующими международными и региональными заинтересованными сторонами в целях обеспечения мирного диалога и политического решения конфликта посредством ведомого ливийцами и принадлежащего самим ливийцам процесса в соответствии с Ливийским политическим соглашением и Планом действий ООН по Ливии", - говорится в заявлении.

Согласно документу, стороны "подтвердили свою убежденность в том, что отсутствие политической воли подрывает безопасность и стабильность соседних стран, ведет к терроризму и транснациональной преступности в регионе".

"Они высказались в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии и подчеркнули критическую важность созыва ливийской национальной конференции в кратчайшие сроки в целях содействия национальному примирению и разработки дорожной карты переходного периода в Ливии и последующих выборов", - говорится в заявлении.

Консультативное совещание стран БРИКС на уровне спецпредставителей по Ближнему Востоку и Северной Африке проходило 4-5 июля в МИД Бразилии. С российской стороны в нем участвовал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.