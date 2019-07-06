АвтоВАЗ не ждет роста авторынка в 2019г года, после отпуска выплатит премию сотрудникам

АО "АвтоВАЗ" не ожидает роста российского авторынка по итогам 2019 г., оценивает ситуацию как трудную, заявил президент компании Ив Каракатзанис в субботу в Тольятти.
"Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года. Ситуация на рынке трудная, и мы готовимся к различным сценариям развития", - сказал Каракатзанис, подчеркнув, что компания продолжит выполнять обязательства по коллективному договору.
"Несмотря на снижение рынка в целом, мы смогли немного компенсировать эту ситуацию за счёт увеличения доли продаж, наша доля рынка увеличилась до 21%. Ситуация нелёгкая. Мы обсудили эту ситуацию с командой топ-менеджеров и профсоюзами. И поскольку нам удалось компенсировать сокращение рынка за первое полугодие, я принял решение о выплате всем работникам "АвтоВАЗа" премии в 7 тыс. руб.", - добавил Каракатзанис, отметив, что эти деньги будут выплачены после летнего отпуска компании.
Продажи автомобилей Lada в РФ в июне сократились на 2% по сравнению с июнем прошлого года, до 30,786 тыс. автомобилей (31,404 тыс. в июне 2018 г.). В январе-июне 2019 г. в России было реализовано 174,186 тыс. автомобилей Lada (+2,5% к результату января-июня 2018 г.). Доля Lada на российском рынке по собственной оценке компании в июне составила 21%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне 2019 года снизились на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 151,18 тыс. шт. По итогам полугодия было продано 828,75 тыс. автомобилей (-2,4%). При этом в АЕБ отметили, что рост авторынка в РФ в 2019 г. - "больше не реалистичный сценарий", и самое лучшее, чего можно ожидать, это повторение результата прошлого года.
"После 6 месяцев 2019 г. мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 г. - уже больше не реалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться - повторение результата продаж прошлого года", - приводились в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.
В 2018 г. продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 12,8%, до 1,8 млн шт.
В начале 2019 г. АЕБ прогнозировала в 2019 г. рост продаж автомобилей на 3,6%, до 1,87 млн. "Мы делаем этот прогноз исходя из того, что резких изменений не будет", - говорил в январе Шрайбер, отмечая, что АЕБ может скорректировать прогноз позднее.
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