Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в одной из частей ВС Азербайджана

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с взрывом танкового снаряда в одной из воинских частей, повлекшую гибель двух военнослужащих, сообщает ведомство.
«В связи с с взрывом танкового снаряда в одной из воинских частей, повлекшую гибель двух военнослужащих Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. В оперативном порядке создана следственная группа и проведены срочные необходимые следственные мероприятия», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 6 июля в одной из воинских частей Вооруженных сил Азербайджана произошел несчастный случай, приведшее к гибели двух военнослужащих сообщает министерство обороны.
"Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв. В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен",- отмечается в сообщении министерства.
Б.Рустамбеков
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Президент Азербайджана принял итальянскую делегацию
Азербайджан проводит всестороннюю работу для восстановления территориальной целостности - Алиев
ФРС готова действовать для поддержки экономики, видит негативные последствия торговых споров - доклад
Российские садоводы предлагают запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году, ввести квоты или повысить ввозные пошлины
Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ - СМИ
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧП в округе с двухмиллионным населением после землетрясения
Число пропавших без вести пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 11 человек
Тегеран раскритиковал созыв США экстренной встречи в МАГАТЭ из-за СВПД
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США