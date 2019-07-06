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Происшествия 06.07.2019 14:54

Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в одной из частей ВС Азербайджана

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с взрывом танкового снаряда в одной из воинских частей, повлекшую гибель двух военнослужащих, сообщает ведомство.

«В связи с с взрывом танкового снаряда в одной из воинских частей, повлекшую гибель двух военнослужащих Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. В оперативном порядке создана следственная группа и проведены срочные необходимые следственные мероприятия», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 6 июля в одной из воинских частей Вооруженных сил Азербайджана произошел несчастный случай, приведшее к гибели двух военнослужащих сообщает министерство обороны.

"Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв. В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен",- отмечается в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВС, СНАРЯД, ВЗРЫВ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]