Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в одной из частей ВС Азербайджана

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с взрывом танкового снаряда в одной из воинских частей, повлекшую гибель двух военнослужащих, сообщает ведомство.

«В связи с с взрывом танкового снаряда в одной из воинских частей, повлекшую гибель двух военнослужащих Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. В оперативном порядке создана следственная группа и проведены срочные необходимые следственные мероприятия», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 6 июля в одной из воинских частей Вооруженных сил Азербайджана произошел несчастный случай, приведшее к гибели двух военнослужащих сообщает министерство обороны.

"Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв. В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен",- отмечается в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков