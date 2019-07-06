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Происшествия 06.07.2019 15:11

Азербайджанский таможенник за получение взятки освобожден от занимаемой должности

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана освобожден от занимаемой должности за получение взятки.

«В ходе расследования, проведенного сотрудниками Управления внутренней безопасности, было выявлено, что старший инспектор отдела Таможенных процедур и выплат полковник-лейтенант Намик Асадов незаконно требовал у представителя компании Liebherr-Azeri LLC 350 манатов за ускорение процедуры таможенного оформления грузов», - отмечается в сообщении ГТК.

При этом Асадов требовал передать сумму не напрямую, а через сотрудника одной из брокерских фирм.

Соответствующим приказом председателя ГТК Асадов был освобожден от занимаемой должности. Собранные по делу материалы были направлены в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.

Ранее из органов ГТК был уволен майор Думан Шейхов, который для ускорения процедуры проверки прибывшего контейнера с велосипедами, взял у представителя компании «İrsad Trade 2018» 400 манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАМОЖНИ, СОТРУДНИК, ВЗЯТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]