Путин и Эрдоган высказались за активизацию переговоров по Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и кризис в Ливии.

"Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате", - отмечается в сообщении.

Также, сообщает пресс-служба, "турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море".

Как сообщили в Кремле, телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.