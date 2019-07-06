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Регион 06.07.2019 15:30

Путин и Эрдоган высказались за активизацию переговоров по Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и кризис в Ливии.

"Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате", - отмечается в сообщении.

Также, сообщает пресс-служба, "турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море".

Как сообщили в Кремле, телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]