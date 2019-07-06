Единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока - 2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Единственное решение этого вопроса - у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - сказал Зеленский в субботу во время представления главы Львовской областной администрации Маркияна Мальского.
"Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут", - сказал Зеленский, добавив, что только Дания будет выступать против строительства газопровода, а остальная Европа поддержит проект.
"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ - вопрос решен уже давно. Политики спекулируют на этой теме так же, как и на возвращении РФ в ПАСЕ, мол, это случилось при нас. Нас никто не спрашивает", - заявил президент Украины.
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