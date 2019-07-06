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Происшествия 06.07.2019 15:19

Шесть граждан Азербайджана пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Воронежем

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 12 гражданами Азербайджана съехал с дороги и перевернулся в Воронежской области, шестеро пассажиров и водитель получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД РФ.

"Утром в субботу на 593 км трассы М-4 "Дон" микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Москвы в Азербайджан съехал с проезжей части дороги вправо ходу движения и опрокинулся", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в автобусе находилось 12 граждан Азербайджана.

"В результате ДТП водитель и шесть пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - уточнили в ГИБДД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВОРОНЕЖ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]