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Регион 06.07.2019 16:10

Тегеран раскритиковал созыв США экстренной встречи в МАГАТЭ из-за СВПД

Иран раскритиковал запрос постпредства США о проведении внеочередной встречи совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передало в субботу агентство ИСНА.

"Тот факт, что США являются первой и главной стороной, которая нарушает условия СВПД, и при этом делает такой запрос, указывает на их изоляцию, ставшую результатом их противления многостороннему подходу и правопорядку в международных делах", - говорится в заявлении миссии Ирана при МАГАТЭ, распространенном в субботу.

В нем отмечается, горькая ирония заключается в том, что "об обеспокоенности относительно выполнения СВПД заявила сторона, которая практически нарушила соглашение, выйдя из него в одностороннем порядке, а затем оказывала давление на остальных его участников".

В заявлении Ирана подчеркивается, что решение Тегерана о сокращении своих обязательств в рамках СВПД принято в ответ на поведение США и направлено на восстановление утерянного баланса в соглашении.

Накануне постпредство США при международных организациях в Вене сообщило, что Вашингтон запросил внеочередную встречу совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить последние данные организации по иранской ядерной программе. Затем в МАГАТЭ сообщили, что встреча состоится 10 июля.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ВСТРЕЧА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]