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СНГ 06.07.2019 16:30

Число пропавших без вести пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 11 человек

Число погибших от наводнения в Иркутской области, по данным на субботу, по-прежнему составляет 22 человека, сообщила "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Погибшими считаются 22 человека, числятся без вести пропавшими 11 человек. Розыск продолжается", - сказал собеседник агентства.

По данным на пятницу, число погибших во время ЧС составляло 22 человека, а тех, о чьей судьбе было неизвестно, насчитывалось 13.

С 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,2 тыс. жилых домов, в которых проживали 32,95 тыс. человек, в том числе 7,87 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 10,2 тыс. приусадебных участков.

В зоне наводнения оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск, где сейчас идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]