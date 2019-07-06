Число пропавших без вести пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 11 человек

Число погибших от наводнения в Иркутской области, по данным на субботу, по-прежнему составляет 22 человека, сообщила "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Погибшими считаются 22 человека, числятся без вести пропавшими 11 человек. Розыск продолжается", - сказал собеседник агентства.

По данным на пятницу, число погибших во время ЧС составляло 22 человека, а тех, о чьей судьбе было неизвестно, насчитывалось 13.

С 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,2 тыс. жилых домов, в которых проживали 32,95 тыс. человек, в том числе 7,87 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 10,2 тыс. приусадебных участков.

В зоне наводнения оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск, где сейчас идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.