Губернатор Калифорнии объявил режим ЧП в округе с двухмиллионным населением после землетрясения

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино после второго мощного землетрясения за два дня подряд, сообщил в субботу телеканал CNN.

Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше. По данным Люси Джонс из Калифорнийского технологического института, вероятны повторные толчки.

По мнению Джонс, землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее в четверг, являлось предварительным толчком, тогда как землетрясение в ночь на субботу магнитудой 7,1 - основным.

В Сан-Бернардино проживают свыше 2 млн человек.