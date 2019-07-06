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Дальнее зарубежье 06.07.2019 16:54

Губернатор Калифорнии объявил режим ЧП в округе с двухмиллионным населением после землетрясения

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино после второго мощного землетрясения за два дня подряд, сообщил в субботу телеканал CNN.

Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше. По данным Люси Джонс из Калифорнийского технологического института, вероятны повторные толчки.

По мнению Джонс, землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее в четверг, являлось предварительным толчком, тогда как землетрясение в ночь на субботу магнитудой 7,1 - основным.

В Сан-Бернардино проживают свыше 2 млн человек.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]