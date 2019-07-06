В двух крупнейших городах Казахстана задержали несколько десятков человек, вышедших на несанкционированные митинги

В центре Алматы в субботу были задержаны несколько десятков человек, пришедших на не санкционированный властями митинг.
Выйти на улицу ранее в соцсетях призвал организатор движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанного в республике экстремистской организацией, Мухтар Аблязов, скрывающийся за рубежом.
Как передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан", до начала акции территория вокруг городского стадиона была оцеплена сотрудниками полиции. Место это людное, здесь расположены дворец спорта, магазины, кафе. Все они закрылись еще днем.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяют документы у прохожих. Несколько человек задержали и отвели в полицейский автомобиль. Некоторые оказывали активное сопротивление, другие шли в машину спокойно. Плакатов у людей, пришедших на митинг, не видно.
К данному часу, по оценкам очевидцев, задержаны около 50 человек.
В столице Казахстана Нур-Султане в субботу также проходит задержание людей, пришедших на несанкционированный митинг на проспекте Республики. Здесь стоят полицейские автобусы, в которые периодически заводят граждан, пришедших на протестную акцию. По словам очевидцев, задержано несколько десятков человек.
Ранее на этой неделе в двух городах были задержаны несколько сторонников ДВК, призывавших население к участию в несанкционированных митингах.
После 9 июня, когда в Казахстане прошли президентские выборы, по стране прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых сначала призывали бойкотировать голосование, а потом выступили против их результатов. По заявлению МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.
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