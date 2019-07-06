Трампа информировали о новом землетрясении в Калифорнии

Президенту США Дональду Трампу сообщили о ситуации в штате Калифорния после мощного землетрясения, заявили в Белом доме.

"Президенту сообщили о новом землетрясении на юге Калифорнии. Сотрудники продолжат следить за ситуацией и докладывать новую информацию президенту", - написал в твиттере новый глава управления Белого дома по работе с социальными медиа и помощник президента Дэн Скавино.

В Калифорнии второй раз подряд за неделю произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. О жертвах информации не поступало. В одном из округов штата объявлено чрезвычайное положение.

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