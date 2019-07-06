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Дальнее зарубежье 06.07.2019 18:23

Трампа информировали о новом землетрясении в Калифорнии

Президенту США Дональду Трампу сообщили о ситуации в штате Калифорния после мощного землетрясения, заявили в Белом доме.

"Президенту сообщили о новом землетрясении на юге Калифорнии. Сотрудники продолжат следить за ситуацией и докладывать новую информацию президенту", - написал в твиттере новый глава управления Белого дома по работе с социальными медиа и помощник президента Дэн Скавино.

В Калифорнии второй раз подряд за неделю произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. О жертвах информации не поступало. В одном из округов штата объявлено чрезвычайное положение.

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Тэги: США, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]