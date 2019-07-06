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СНГ 06.07.2019 18:43

Шесть человек стали жертвами ДТП в Армении

Шесть человек погибли, 11 получили ранения в результате столкновения пассажирской "Газели" и двух легковых автомобилей на юге Армении.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ДТП произошло на трассе Арарат-Ерасхаван в субботу.

"По предварительным данным, погибли шесть человек. Одиннадцать ранены", - отметили в ведомстве.

По сообщению местных СМИ, после столкновения "Газель" взорвалась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]