Шесть человек стали жертвами ДТП в Армении

Шесть человек погибли, 11 получили ранения в результате столкновения пассажирской "Газели" и двух легковых автомобилей на юге Армении.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ДТП произошло на трассе Арарат-Ерасхаван в субботу.

"По предварительным данным, погибли шесть человек. Одиннадцать ранены", - отметили в ведомстве.

По сообщению местных СМИ, после столкновения "Газель" взорвалась.