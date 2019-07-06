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Дальнее зарубежье 06.07.2019 19:05

Трамп предрек Байдену поражение на выборах президента США в 2020г

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается принять участие в выборах 2020 года, и заявил, что тому не удастся победить.

"Байден - это проект по выпрашиванию (власти - ИФ). Некоторые вещи просто нельзя спасти. Китай и остальные страны, которые годами нас грабили, молятся на него. Он пренебрегал нашими военными, нашей правоохранительной системой и нашим здравоохранением. Увеличил размер нашего долга, (и он стал - ИФ) больше, чем при всех остальных президентах вместе. Не выиграет!" - написал Трамп в субботу в твиттере.

Трамп неоднократно критиковал Байдена и других соперников на выборах 2020 года. В частности, Байдена он назвал "умственно слабым", а также "сонным Джо". Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США.

Байден на этой неделе заявил, что ему удалось собрать $21,5 млн на свою предвыборную кампанию.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]