Киргизия, как и вся Центральная Азия, становятся все более важным регионом для ЕС - Могерини

Киргизия и Европейский союз в субботу в Бишкеке парафировали новое соглашение о сотрудничестве, обсуждаемое с декабря 2017 года, заявил министр иностранных дел республики Чингиз Айдарбеков журналистам.

"Новое соглашение составит правовую основу взаимодействия с Евросоюзом с учетом формирования комплексного развития сотрудничества между нашими сторонами", - сказал Айдарбеков после встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

"Соглашение предусматривает укрепление и углубление сотрудничества между Киргизией и ЕС в таких сферах как экономическое, правовое и секторальное сотрудничество, которые включают в себя области образования, труда и социального развития", - подчеркнул Айдарбеков.

Министр также сообщил, что "несмотря на сложность вопроса об упрощенном визовом режиме, европейская сторона согласилась включить данный вопрос как условное обязательство для дальнейшего изучения и переговоров с киргизской стороной".

В свою очередь Верховный представитель ЕС заявила журналистам, что "парафированное сегодня новое соглашение о расширенном партнерстве станет важной главой во взаимоотношениях Киргизии и Европейского союза".

"Наши дружба и партнерство длятся долгие годы, (...) и мы будем продолжать оказывать поддержку Киргизии без какой-либо скрытой повестки дня, соглашение поможет растущей экономике республики, экспортерам, которые уже имеют привилегии за счет ВСП + (преференции в торговле с ЕС - ИФ)", - добавила Могерини.

Она сказала, что "существуют разные сферы, в которых Киргизия и Европейский союз могут сотрудничать, включая вопросы безопасности, экологии, образования, поддержки бюджета, борьбы с киберпреступностью и терроризмом". "Киргизия, как и вся Центральная Азия, становятся все более важным регионом для Европейского союза, и отношения между Киргизией и ЕС являются важным инструментом для укрепления взаимоотношений в регионе", - добавила Могерини.