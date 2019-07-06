Болтон призвал военных Венесуэлы защитить демократические свободы в своей стране

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в субботу призвал армию Венесуэлы защищать граждан и демократию.

"Перед военными Венесуэлы стоит ответственность охранять демократию и конституцию, защищать граждан и гарантировать народу доступ к основным правам", - написал Болтон в твиттере. "Мы призываем венесуэльских военных защитить свободы демократической Венесуэлы", - подчеркнул советник.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.