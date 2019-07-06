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Дальнее зарубежье 06.07.2019 19:45

Болтон призвал военных Венесуэлы защитить демократические свободы в своей стране

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в субботу призвал армию Венесуэлы защищать граждан и демократию.

"Перед военными Венесуэлы стоит ответственность охранять демократию и конституцию, защищать граждан и гарантировать народу доступ к основным правам", - написал Болтон в твиттере. "Мы призываем венесуэльских военных защитить свободы демократической Венесуэлы", - подчеркнул советник.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: США, БОЛТОН, ВЕНЕСУЭЛА, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]