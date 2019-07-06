В МВД Казахстана заявляют, что задержания на митингах в Нур-Султане и Алматы были корректным

Задержание граждан, вышедших в субботу в Нур-Султане и Алматы на несанкционированные митинги, проводилось без спецсредств, заявила пресс-служба МВД Казахстана.
"Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.
В МВД заявили, что, несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, "отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации", и попытались в субботу провести несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алматы.
"Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.
"Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие", - отметили в МВД.
Ранее в субботу в Алматы и Нур-Султане были пресечены попытки проведения несанкционированных митингов, инициированных организатором признанного в стране экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтаром Аблязовым, скрывающимся за рубежом. По оценкам очевидцев, несколько десятков человек были задержаны в столице и несколько сотен в Алматы.
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