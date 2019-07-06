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СНГ 06.07.2019 20:05

В МВД Казахстана заявляют, что задержания на митингах в Нур-Султане и Алматы были корректным

Задержание граждан, вышедших в субботу в Нур-Султане и Алматы на несанкционированные митинги, проводилось без спецсредств, заявила пресс-служба МВД Казахстана.

"Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

В МВД заявили, что, несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, "отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации", и попытались в субботу провести несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алматы.

"Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

"Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие", - отметили в МВД.

Ранее в субботу в Алматы и Нур-Султане были пресечены попытки проведения несанкционированных митингов, инициированных организатором признанного в стране экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтаром Аблязовым, скрывающимся за рубежом. По оценкам очевидцев, несколько десятков человек были задержаны в столице и несколько сотен в Алматы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИТИНГИ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]