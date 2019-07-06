МИД РФ в ответ на критику запрета авиасообщения России с Грузией напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона.

"Руд заявила на днях, что предпринятые Россией в отношении Грузии меры в сфере авиаперевозок и туризма - "несправедливые, ненужные и непропорциональные". В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое "несправедливые, ненужные и непропорциональные меры"", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в фейсбуке.

"Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует "рестрикционной дубинкой") стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику", - заявляют в МИД РФ.

"Как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции. Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства", - пишет МИД.

К настоящему моменту число американских санкционных волн достигло 65, отмечается в сообщении.

"Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о "справедливости, нужности и пропорциональности" американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны" - говорится в заключении.