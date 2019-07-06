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СНГ 06.07.2019 21:00

Число желающих получить матпомощь в связи с паводком в Иркутской области неожиданно выросло - власти

Правительство Иркутской области выплатило единовременную материальную помощь 22,5 тыс. человек, пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба правительства.

"На вечер 6 июля единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили более 22,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день у нас резко увеличилось количество поданных заявлений. Еще 2,8 тыс. заявлений подали жители Тулуна, 6,3 тыс. - жители Нижнеудинска. Изначально муниципалитеты нам передавали одни данные, сейчас цифра меняется", - цитирует пресс-служба министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

В связи с этим власти решили перепроверить данные о количестве пострадавших.

Кроме этого, в пострадавших районах продолжаются выплаты за частичную и полную утрату имущества.

"Уже обследовано 5,66 тыс. домов. Принято решение о выплатах по 50 тыс. рублей по 1 тыс. домов, по 100 тыс. рублей - по 996 домам. Выплаты будут производиться исходя из количества зарегистрированных в доме. По остальным объектам документы находятся в работе. Выплаты уже начали получать жители Зиминского и Тулунского районов. По остальным территориям перечисления начнутся с завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также добавляет, что по 1 млн рублей получили 8 семей погибших. Всего поступило 18 таких заявлений.

Ранее сообщалось, что с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,2 тыс. жилых домов, в которых проживали 32,95 тыс. человек, в том числе 7,87 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 10,2 тыс. приусадебных участков.

Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, НАВОДНЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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