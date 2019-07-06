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Дальнее зарубежье 06.07.2019 21:25

Переговоры США и талибов в Дохе приостановлены до 9 июля из-за межафганской мирной конференции

Переговоры делегаций США и радикального афганского движения "Талибан" в Дохе приостановлены в связи с проведением межафганской мирной конференции, сообщили в субботу представители двух сторон.

"Мы приостанавливаем переговоры сегодня, чтобы поддержать внутриафганский диалог (внутриафганская конференция за мир), важнейшую веху в афганском мирном процессе, - написал вечером в субботу в своем твиттере специальный представитель США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад. - Еще предстоит проделать важную работу, прежде чем мы добьемся согласия. Мы возобновим работу 9 (июля) по итогам диалога".

"Последние шесть дней переговоров были самыми продуктивными. Мы добились существенного прогресса по всем четырем частям мирного соглашения: гарантии борьбы с терроризмом, вывод войск, участие во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянное всеобъемлющее прекращение огня", - заявил Халилзад.

Между тем, представитель талибов в Дохе Сухайл Шахин написал в своем твиттере, что "переговоры продолжились сегодня в специальных группах". "Переговоры приостанавливаются на 7 и 8 июля в связи с проведением внутриафганской конференции и возобновятся 9 июля. Мы удовлетворены прогрессом и надеемся, что остальные пункты будут определены в ближайшее время. Пока мы не столкнулись с серьезным препятствием", - заявил Шахин.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид выступил со специальным заявлением от имени движения, в котором отметил, что делегацию талибов возглавляет глава политического офиса в Катаре Шер Мохаммад Станикзай.

В то же время ряд афганских СМИ сообщили в субботу, что для участия в межафганской мирной конференции в Доху из Кабула прибыла делегация, в состав которой входят представители правительства Афганистана, Высшего совета мира, политических партий и общественных движений.

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Тэги: КАТАР, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]