Переговоры США и талибов в Дохе приостановлены до 9 июля из-за межафганской мирной конференции

Переговоры делегаций США и радикального афганского движения "Талибан" в Дохе приостановлены в связи с проведением межафганской мирной конференции, сообщили в субботу представители двух сторон.
"Мы приостанавливаем переговоры сегодня, чтобы поддержать внутриафганский диалог (внутриафганская конференция за мир), важнейшую веху в афганском мирном процессе, - написал вечером в субботу в своем твиттере специальный представитель США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад. - Еще предстоит проделать важную работу, прежде чем мы добьемся согласия. Мы возобновим работу 9 (июля) по итогам диалога".
"Последние шесть дней переговоров были самыми продуктивными. Мы добились существенного прогресса по всем четырем частям мирного соглашения: гарантии борьбы с терроризмом, вывод войск, участие во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянное всеобъемлющее прекращение огня", - заявил Халилзад.
Между тем, представитель талибов в Дохе Сухайл Шахин написал в своем твиттере, что "переговоры продолжились сегодня в специальных группах". "Переговоры приостанавливаются на 7 и 8 июля в связи с проведением внутриафганской конференции и возобновятся 9 июля. Мы удовлетворены прогрессом и надеемся, что остальные пункты будут определены в ближайшее время. Пока мы не столкнулись с серьезным препятствием", - заявил Шахин.
Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид выступил со специальным заявлением от имени движения, в котором отметил, что делегацию талибов возглавляет глава политического офиса в Катаре Шер Мохаммад Станикзай.
В то же время ряд афганских СМИ сообщили в субботу, что для участия в межафганской мирной конференции в Доху из Кабула прибыла делегация, в состав которой входят представители правительства Афганистана, Высшего совета мира, политических партий и общественных движений.
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