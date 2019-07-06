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Взрыв произошёл в торговом центре во Флориде

Сильный взрыв прогремел в субботу в торговом центре в американском городе Плантейшен (штат Флорида), сообщил телеканал NBC.

Предполагается, что речь идёт о взрыве газа. На месте происшествия работают полицейские и пожарные.

Официальных данных о пострадавших не поступало, однако СМИ сообщают о нескольких получивших ранения людях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФЛОРИДА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]