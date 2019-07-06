Взрыв произошёл в торговом центре во Флориде

Сильный взрыв прогремел в субботу в торговом центре в американском городе Плантейшен (штат Флорида), сообщил телеканал NBC.

Предполагается, что речь идёт о взрыве газа. На месте происшествия работают полицейские и пожарные.

Официальных данных о пострадавших не поступало, однако СМИ сообщают о нескольких получивших ранения людях.