Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию о российской милитаризации Крыма и Черноморо-Азовского бассейна

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на возражения представителей РФ, одобрена, сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.
"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - написал Чубаров в субботу вечером в фейсбуке.
Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против высказались шесть человек, столько же воздержались.
В резолюции содержится требование "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории", а также призыв к полному выполнению минских договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
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