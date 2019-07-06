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Регион 06.07.2019 22:15

Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию о российской милитаризации Крыма и Черноморо-Азовского бассейна

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на возражения представителей РФ, одобрена, сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - написал Чубаров в субботу вечером в фейсбуке.

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против высказались шесть человек, столько же воздержались.

В резолюции содержится требование "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории", а также призыв к полному выполнению минских договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

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Тэги: УКРАИНА, ПА/ОБСЕ, КОМИТЕТ, РЕЗОЛЮЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]