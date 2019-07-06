Участники проходящих с 21 июня акций протеста в Тбилиси с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария в субботу провели очередное шествие к резиденции председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Как заявили журналистам организаторы акции, цель шествия под названием "Марш свободы" - напомнить Иванишвили и правящей партии о том, что протесты не прекратятся до тех пор, пока Гахария не покинет свой пост.
По их словам, подобные акции будут организованы в конце каждой недели, а митинги на проспекте Руставели будут по-прежнему проходить ежедневно.
В шествии приняло участие около 2 тысяч человек, его участники несли в руках плакаты антироссийского содержания и надписями: "Гахария, уходи!"
У резиденции Иванишвили участники акции устроили шумный протест, используя свистки, барабаны, повторили в мегафоны свои требования и спели гимны Грузии и Евросоюза. Участники акции периодически скандировали лозунг о том, что "Грузия должна идти в сторону Запада, а не в сторону России". Акция прошла без инцидентов, участников шествия в пути сопровождала машина "Скорой помощи".
Грузинские СМИ отмечают, что в шествии, организаторы которого утверждают, что это протест простых граждан, не имеющих отношения к политике, приняли участие в основном активисты оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".
"Это очень справедливое требование - отставка Гахария и пусть ни у кого не будет иллюзий, что протест куда-то исчезнет", - заявила журналистам член "Европейской Грузии" Элене Хоштария, комментируя участие своей партии в данной акции.
Акции протеста в Тбилиси продолжаются 17-й день. Участники акции требуют отставки главы МВД в связи с большим количеством пострадавших в ходе событий ночи 20-21 июня.
В ночь на 21 июня полиция и спецназ в Тбилиси применили спецсредства против митингующих, пытавшихся ворваться в здание грузинского парламента. Протесты были вызваны участием российской парламентской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений, продолжавшихся до рассвета, пострадало 240 человек, включая 80 полицейских.
В МВД Грузии заявляют, что применение силы полицией было легитимным, а в связи с возможными фактами превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов начато расследование.
Параллельно Генпрокуратура Грузии расследует факты насилия со стороны участников митинга. Одному из оппозиционных депутатов парламента Грузии Никанору Мелия было предъявлено обвинение в организации и участии в насилии. Кроме этого в прокуратуру на допрос были вызваны ряд лидеров оппозиции.
На этой неделе МВД Грузии задержало четырех участников беспорядков, которых обвиняют в нападении на сотрудников полиции. По оценке Генпрокуратуры, следствием было установлено, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.
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