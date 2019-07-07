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Дальнее зарубежье 07.07.2019 09:15

Британский МИД выделяет более $20 млн в качестве помощи Восточной Европе "для борьбы с дезинформацией"

Глава МИД Великобритании заявил, что страна в течение трех лет выделит 18 млн фунтов-стерлингов ($23 млн) странам Восточной Европы, чтобы оказать им помощь в борьбе с "фейковыми" новостями.

В заявлении говорится что Лондон "поддержит свободу высказываний и независимые голоса в Западных Балканах чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента".

По словам Ханта, в настоящее время только 10% населения мира имеет доступ к свободным СМИ, "а фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]