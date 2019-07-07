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Дальнее зарубежье 07.07.2019 10:23

Более 10 человек погибли в результате теракта в Афганистане - СМИ

Не менее 12 человек стали жертвами взрыва начиненного взрывчаткой грузового автомобиля в городе Газни одноименной провинции Афганистана в воскресенье, сообщают местные СМИ.

Еще более 40 человек получили ранения различной степени тяжести, отмечается в сообщениях.

Между тем, главврач провинциальной больницы Газни Мохаммад Хеммат заявил телеканалу 1TV, что в лечебное учреждение утром в воскресенье были доставлены тела пятерых погибших и 88 раненых. По словам Хеммата, среди раненых около 40 детей.

Взрыв осуществил террорист-смертник. Его целью был офис управления национальной безопасности.

По данным телеканала Tolo News, ответственность за взрыв взяли на себя боевики афганского движения "Талибан".

Наблюдатели отмечают, что теракт произошел в условиях проведения в воскресенье очередной встречи участников межафганского диалога, организованной с участием Германии и Катара.

Встреча по межафганскому урегулированию пройдет с 7-8 июля. Ожидается, что на ней будут обсуждаться вопросы прекращения огня и выработки конституции Афганистана.

Представитель талибов Сухейл Шахин подтвердил, что делегация движения из 60 человек будет участвовать в мирном диалоге в столице Катара.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]