Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.07.2019 11:07

Уставный капитал ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» составит 6 млн манатов

Уставный капитал ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» составит 6 млн манатов.

Кабинет министров Азербайджана утвердил устав ОАО «Аграрная заготовка и снабжение».

Согласно уставу фонда, его уставный капитал разделен на 6 млн акций номиналом в 1 манат за ценную бумагу. Правление будет осуществляться посредством Совета правления из трех человек. Состав правления утверждается министерством сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно решению, ОАО в централизованном порядке будет организовывать закупку сельскохозяйственных и продовольственных товаров (за исключением пшеницы, закупаемой Государственным зерновым фондом) государственными предприятиями и организациями за счет средств государственного бюджета.

С целью увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции ОАО будет обеспечивать экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в зарубежные страны, а также организацию и продажи на местном рынке, включая организацию и управление всеми типами объектов сбыта.

Кроме того, ОАО будет предоставлять информационные, консультационные услуги по продаже и экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции, производимой в стране, а также посреднические услуги по экспорту продукции.

Также ОАО будет осуществлять задачи по обеспечения населения продуктами питания при чрезвычайных ситуациях.

ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре 2018 года.

Б,Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, ОАО, УСТАВ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]