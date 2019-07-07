Уставный капитал ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» составит 6 млн манатов.
Кабинет министров Азербайджана утвердил устав ОАО «Аграрная заготовка и снабжение».
Согласно уставу фонда, его уставный капитал разделен на 6 млн акций номиналом в 1 манат за ценную бумагу. Правление будет осуществляться посредством Совета правления из трех человек. Состав правления утверждается министерством сельского хозяйства Азербайджана.
Согласно решению, ОАО в централизованном порядке будет организовывать закупку сельскохозяйственных и продовольственных товаров (за исключением пшеницы, закупаемой Государственным зерновым фондом) государственными предприятиями и организациями за счет средств государственного бюджета.
С целью увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции ОАО будет обеспечивать экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в зарубежные страны, а также организацию и продажи на местном рынке, включая организацию и управление всеми типами объектов сбыта.
Кроме того, ОАО будет предоставлять информационные, консультационные услуги по продаже и экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции, производимой в стране, а также посреднические услуги по экспорту продукции.
Также ОАО будет осуществлять задачи по обеспечения населения продуктами питания при чрезвычайных ситуациях.
ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре 2018 года.
Б,Рустамбеков
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