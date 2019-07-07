Дивиденды РЖД за 2018 год составят 13 млрд руб. - 74% чистой прибыли

Принято решение о выплате дивидендов ОАО "РЖД" за 2018 год в размере 74% чистой прибыли по РСБУ - чуть более 13 млрд рублей, сообщил вице-премьер и глава совета директоров РЖД Максим Акимов журналистам в воскресенье.
"Принято решение о выплате дивидендов в размере 74% чистой прибыли по РСБУ в размере 13 миллиардов (рублей - ИФ), помимо дивидендов по привилегированным акциям", - сообщил Акимов.
Как сообщалось, по итогам 2017 года кабинет министров утвердил дивиденды РЖД в размере 8,755 млрд руб. на обыкновенные и 5 млн руб. - на привилегированные акции. В распоряжении монополии оставлено 7,87 млрд руб. от чистой прибыли по РСБУ - они будут направлены на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
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