Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому, заявил представитель правительства ИРИ Али Рабии.
"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи добавил, что в настоящее время "необходимы новые инициативы" для того, чтобы спасти соглашение.
Он также отметил, что вопрос о сохранении ядерной сделки будет обсуждаться на планируемой встрече глав МИД стран-участниц соглашения.
По его словам, отступление Ирана от ряда обязательств по соглашению означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. Тем не менее, он не исключил, что Иран продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.
Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.
"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции Арагчи.
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