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Регион 07.07.2019 12:10

Иран заинтересован в сохранении СВПД, но не любой ценой - представитель правительства

Иран надеется, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому, заявил представитель правительства ИРИ Али Рабии.

"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи добавил, что в настоящее время "необходимы новые инициативы" для того, чтобы спасти соглашение.

Он также отметил, что вопрос о сохранении ядерной сделки будет обсуждаться на планируемой встрече глав МИД стран-участниц соглашения.

По его словам, отступление Ирана от ряда обязательств по соглашению означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. Тем не менее, он не исключил, что Иран продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

Тегеран в воскресенье официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговоренной в СВПД отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ИФ)", - заявил на пресс-конференции Арагчи.

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Тэги: ИРАН, СВПД, СОХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]