Иран не будет заранее объявлять о сути следующего этапа сокращения обязательств по СВПД - замглавы МИД

Иранские власти не намерены заранее сообщать, в чем будет заключаться третий этап сокращения обязательств в рамках СВПД, заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"О сути третьей стадии будет известно по истечению 60-дневного периода", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее иранские власти сообщили, что если через 60 дней не будут решены проблемы, связанные с соглашением по иранскому атому, Тегеран перейдет к следующему этапу сокращения своих обязательств.

О втором этапе сокращения обязательств стало известно ранее в воскресенье. Представители иранского руководства пояснили, что страна приступает к обогащению урана выше установленного в СВПД уровня в 3,67%. В Тегеране предупредили, что уже в понедельник эксперты МАГАТЭ смогут убедиться, что уровень обогащения урана действительно был повышен.